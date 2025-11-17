Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 17 ноября 2025Россия

Бабушка рассказала об обезглавленном под Москвой ребенке

Бабушка заявила, что обезглавленный в Балашихе ребенок не ходил самостоятельно
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Обезглавленный в подмосковной Балашихе шестилетний мальчик родился недоношенным, он не мог ходить самостоятельно и нуждался в постоянной опеке. Об этом заявила бабушка ребенка, ее рассказ издание Baza приводит в Telegram-канале.

Пенсионерка отметила, что у внука была инвалидность. У мальчика есть старшая сестра. По признанию бабушки, девочка не любила родительницу и получала от нее одни упреки. Она учится во втором классе в одной из школ Балашихи.

Как утверждает Baza, у пенсионерки были натянутые отношения с дочерью. Она не давала ей встречаться с внуками и не пускала в квартиру, пересекались они якобы только на улице.

До этого задержание матери обезглавленного ребенка попало на видео.

Останки ребенка обнаружили днем 16 ноября. По подозрению в расправе задержали родительницу, она во всем созналась. Мать состояла на учете у психиатра, увлекалась эзотерикой, нигде не работала и употребляла запрещенные вещества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший в своей области завод в России остановит производство

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

    Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости