21:30, 17 ноября 2025Ценности

Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

Супермодель Белла Хадид в откровенном виде снялась для рекламы бренда Orebella
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Orebella. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица предстала перед камерами в прозрачном платье, которое было оформлено разноцветными цветочными аппликациями и сияющим бисером. При этом на размещенных кадрах видно, как сквозь ткань изделия просвечивает обнаженная грудь знаменитости.

Фото: @orebella

Также на опубликованных фото можно заметить, что стилисты дополнили эффектный образ Хадид массивными серьгами в виде розовых цветов и уложили волосы в кудри. Визажисты, в свою очередь, сделали звезде макияж с акцентом на нюдовые тона.

В октябре Белла Хадид объяснила странную походку на шоу бельевого бренда Victoria's Secret. Супермодель призналась, что в тот день у нее началась менструация и ей было тяжело ходить по подиуму.

