Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:55, 23 октября 2025Ценности

Белла Хадид объяснила странную походку на шоу Victoria's Secret

Модель Белла Хадид объяснила странную походку на Victoria's Secret менструацией
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид объяснила странную походку на шоу бельевого бренда Victoria's Secret. Ее комментарий появился в видео одной из фанаток в TikTok.

Поклонница опубликовала ролик, в котором обратила внимание на уставшее лицо манекенщицы. «Белла Хадид, что с тобой не так? Что нам делать? Похоже, она собиралась плакать все шоу», — задалась пользовательница сети вопросами.

Модель, в свою очередь, отреагировала на замечание юзерши. По словам знаменитости, в тот день у нее началась менструация. «У меня утром начались месячные, и я еще не совсем оправилась от всей этой больничной суеты, но я старалась изо всех сил. Я посылаю тебе любовь и благодарность за беспокойство. Я в порядке, клянусь», — рассказала она.

Белла Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Позже ее мать звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

    Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

    Госдолг США поднялся до нового рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости