Белла Хадид объяснила странную походку на шоу Victoria's Secret

Модель Белла Хадид объяснила странную походку на Victoria's Secret менструацией

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид объяснила странную походку на шоу бельевого бренда Victoria's Secret. Ее комментарий появился в видео одной из фанаток в TikTok.

Поклонница опубликовала ролик, в котором обратила внимание на уставшее лицо манекенщицы. «Белла Хадид, что с тобой не так? Что нам делать? Похоже, она собиралась плакать все шоу», — задалась пользовательница сети вопросами.

Модель, в свою очередь, отреагировала на замечание юзерши. По словам знаменитости, в тот день у нее началась менструация. «У меня утром начались месячные, и я еще не совсем оправилась от всей этой больничной суеты, но я старалась изо всех сил. Я посылаю тебе любовь и благодарность за беспокойство. Я в порядке, клянусь», — рассказала она.

Белла Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Позже ее мать звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.