Экс-солдат ВСУ Боб рассказал об охоте на сдающихся в плен в пасхальное перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в объявленное Россией пасхальное перемирие 2025 года предпринимали попытки убить своих же солдат, которые хотели сдаться в плен российским военнослужащим. Об этом журналистам ТАСС рассказал бывший боец ВСУ с позывным Боб, сложивший оружие под Красноармейском и вступивший в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря.

По его словам, он лично был свидетелем того, как беспилотники охотились за людьми, сдающимися в плен. «И даже это было 20 апреля, то есть Пасха, было объявлено перемирие, и украинские войска не придерживались этого. Опять же, дроны работали, артиллерия», — вспоминает бывший военный ВСУ.

В апреле российский президент Владимир Путин объявлял в зоне проведения специальной военной операции временное перемирие, которое пришлось на канун Пасхи. По данным Минобороны России, было насчитано почти пять тысяч случаев нарушения режима перемирия со стороны украинской армии.