Буланова рассказала о своей непростой жизни

Певица Татьяна Буланова заявила об отсутствии обычной жизни у артистов
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала о непростой жизни артистов из-за напряженного графика в период гастролей. Ее слова передает «Пятый канал».

Буланова отметила, что из-за постоянных репетиций, концертов и поездок в разные города ей бывает тяжело. «Я сама на это решилась, сама пошла на это, поэтому не жалуюсь. Слава Богу, что это есть!» — добавила певица.

По словам артистки, из-за работы у нее не остается времени и сил на посещение звездных вечеринок и даже на готовку. Своим любимым блюдом Буланова назвала лапшу быстрого приготовления.

«Обычной жизни у меня нет, к счастью или к сожалению. К сожалению, у артистов такая вот история», — подытожила исполнительница.

Ранее Буланова объявила, что больше не работает с танцорами, которые стали популярными в Сети благодаря простой хореографии под ее хиты. По словам певицы, бывшие участники коллектива ее предали.

