Данные о запрете Минздрава сообщать беременным о патологиях плода оказались недостоверными

Данные о запрете Минздрава сообщать беременным о патологиях плода — фейк

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) в своем Telegram-канале написал, что Минздрав РФ якобы запретил врачам сообщать беременным пациенткам о патологиях при выявлении у плода радикальных аномалий. Таким образом, утверждает он, медики намерены избежать решений об абортах.

Журналист заявляет, что врачам запретили доносить до женщин подобную информацию на федеральном уровне. Однако на самом деле документ имеет региональный характер и касается формулировок. По данным «Осторожно Media», рекомендация поступила медикам из Ставрополя в рамках пилотного проекта по внедрению этичных стандартов сообщения диагноза. Он предполагает, что разговоры о возможной патологии должны проходить бережно, открыто и с обязательным подключением психолога. А сообщать диагноз или подозрения на заболевание могут только врачи, обученные коммуникации. Также в нем говорится о запрете оказания давления на женщину при принятии решения.

В рамках действий, предусмотренных приказом Минздрава России от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"», медицинские организации обязаны выявлять, диагностировать и лечить патологии в соответствии с установленными стандартами, а также предоставлять беременной женщине информацию о результатах обследования, наличии патологий плода, прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах лечения и рисках.

В документе говорится, что при постановке беременных на учет делается заключение о возможности вынашивания. Окончательное заключение делается врачом-акушером-гинекологом до 20 недель беременности. При выявлении медицинских показаний для искусственного прерывания беременности при сроке до 22 недель женщины направляются в гинекологические отделения медицинских организаций, имеющих возможность оказания специализированной медицинской помощи. При сроках беременности 11-14 и 19-21 недель беременным проводится оценка антенатального развития плода с целью выявления таких нарушений, как задержка роста плода, риск преждевременных родов, риск преэклампсии, хромосомные аномалии и пороки развития плода.

При этом в 27 регионах России запретили склонять женщин к абортам. В большинстве регионов штрафы за несоблюдение закона составляют 3-5 тысяч рублей для физических лиц и от 10 тысяч рублей для юридических.

В письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2025 года N 15-4/И/2-12980 говорится, что главной целью консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора является принятие ею осознанного, самостоятельного и ответственного решения о сохранении или прерывании беременности.

На сайте уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка опубликовано методическое пособие по сообщению информации родителям о патологии плода. Там также указывается, что финальное решение остается за родителями, однако также подчеркивается важность консультации с врачом: «Если во время беременности обнаружена несовместимая с жизнью патология плода (например, анэнцефалия), одним из вариантов является прерывание беременности. Вместе с тем женщина и ее семья могут выбрать сохранение беременности, несмотря на неизбежную перинатальную гибель ребенка, поскольку для них важно полноценно встретить его и похоронить. Другая семья в аналогичных обстоятельствах может принять решение, что прервать беременность для них сравнительно легче, чем ждать рождения ребенка, который не сможет выжить. В этой и других ситуациях, когда есть выбор из двух и более вариантов, происходит совместное принятие решения врачом и родителями ребенка. Вклад врача — его медицинские знания и опыт, которыми он делится с родителями. Вклад родителей — их ценности, предпочтения, жизненные обстоятельства».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что права и свободы женщины должны соблюдаться. Он указывал, что государство заинтересовано в решении демографической проблемы, однако не в ущерб свободе и прав своих граждан. По мнению главы государства, в вопросах, связанных с абортами, нужно думать об уровне благосостояния российских семей и о праве женщины принимать такое решение.

Фейковая новость не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».