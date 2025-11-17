Интернет и СМИ
18:57, 17 ноября 2025

Доктор Мясников назвал способ определить плохого врача

Мясников заявил, что врач должен следовать правилам при назначении антибиотиков
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия» способ, помогающий определить плохого врача. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что врач должен следовать определенным правилам, когда назначает пациентам антибиотики. «Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано, как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач», — рассказал доктор.

Он подчеркнул, что при подборе антибиотиков врач должен работать строго по стандарту, а не думать самостоятельно.

Ранее иммунолог Ирина Манина назвала неожиданное последствие лечения антибиотиками. По ее словам, из-за препаратов может развиться аллергия.

