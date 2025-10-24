Интернет и СМИ
Россиянам назвали неожиданное негативное последствие приема антибиотиков

Врач Манина заявила, что из-за приема антибиотиков может развиться аллергия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 8photo / Freepik

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданное негативное последствие приема антибиотиков. Выпуск с предостережением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Врач подтвердила мнение зрителей программы о том, что из-за злоупотребления этими препаратами, особенно антибиотиками пенициллиновой группы, может развиться аллергия. «[Из-за лекарств] нарушается пропорция нашей здоровой, нормальной микрофлоры, и идет перевес в сторону патогенной микрофлоры», — заявила аллерголог.

Манина призвала не принимать антибиотики с первого дня болезни и без назначения врача.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасное последствие приема антибиотиков. Он заявил, что препараты могут провоцировать рак и ожирение.

