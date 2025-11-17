Россия
11:14, 17 ноября 2025

«Дорогу смерти» в Курской области сняли на видео

В Курской области показали «дорогу смерти» с разбитой техникой ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков

«Дорогу смерти» в Курской области сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Запись длится чуть меньше минуты. На ней видно большое число разбитой военной техники.

По данным автора канала, на видео показан участок дороги, связывающей населенные пункты Коренево и Апанасовка. Когда именно была сделана запись, не уточняется.

Тем временем в Курской области на месте боев продолжают находить тела украинских военнослужащих. Так, 17 ноября было опубликовано фото с одним из мумифицированных тел солдат ВСУ.

