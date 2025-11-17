Дрон ВС России получил у Красноармейска сигнал в виде креста и улетел

Поддубный: БПЛА ВС России получил у Красноармейска сигнал в виде креста и улетел

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировал идущего по улице человека, осеняющего себя крестным знамением, после чего улетел. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Он сообщил, что ситуация произошла в северном пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск), Гришино. Военкор усомнился, что остающиеся в населенном пункте жители видели аналогичные кадры с гражданскими, осеняющими себя крестом и передвигающимися по улице.

«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. (...) Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины) как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют», — написал Поддубный.

Ранее военкор опубликовал видео Красноармейска после ожесточенных боев. Кадры показал корреспондент Евгений Быковский.