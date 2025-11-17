Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
04:29, 17 ноября 2025Спорт

Экс-футболист сборной Украины устроил благотворительный матч и умер

Экс-футболист сборной Украины Полунин умер после благотворительного матча
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yiorgos Karahalis / Reuters

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин устроил благотворительный матч и умер. Об этом сообщает Champion.com.ua.

54-летнему спортсмену стало плохо сразу после матча ветеранов в Луцке, который прошел 15 ноября. Вскоре полузащитник скончался.

Полунин выступал за такие украинские клубы, как «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты» и киевский ЦСКА, а также за немецкие «Нюрнберг», «Санкт-Паули» и «Рот-Вайсс». За сборную Украины игрок провел девять матчей с 1992 по 1995 год, забив один гол.

Ранее легендарного футболиста киевского «Динамо» Ивана Яремчука арестовали в Польше. 10 октября он вылетел из Бельгии в Польшу на матч сборной Украины с Азербайджаном. Полиция арестовала Яремчука в аэропорту Кракова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    В Италии заявили о «разрушительном послании» из Киева для ВСУ

    Трамп оскорбил журналистку за один вопрос

    Россиян предупредили об опасных последствиях небольших протечек в сантехнике

    Раскрыта неожиданная причина развития психических заболеваний

    Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью

    Экс-футболист сборной Украины устроил благотворительный матч и умер

    Лев попытался слепить снеговика и попал на видео

    Нежелание Европы конфисковать активы России объяснили

    Сотрудница школы сняла 10-летнюю девочку в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости