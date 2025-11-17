Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:12, 17 ноября 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: США начали подыскивать замену Зеленскому
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Администрация США в Вашингтоне занимается активным поиском кандидатуры украинского лидера на замену Владимиру Зеленскому. Об этом в своем Telegram-канале рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В публикации он написал, что обладает информацией о беседах в Соединенных Штатах с политиками, представляющими киевский истеблишмент. С ними ведутся разговоры о наиболее подходящей фигуре, которая может прийти на смену нынешнему президенту Украины.

По словам Азарова, данный факт подтвердил громкий коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг «кошелька Зеленского» — спонсора и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. В прессе его прозвали приближенным к близкому кругу главы Украины.

Впрочем, сейчас пока нелегко спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского, добавил бывший премьер-министр. «Если будут действовать по Конституции, то исполняющим обязанности президента станет глава Рады, сейчас это Стефанчук. Но это тоже личность типа Зеленского, там ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы», — уверяет он.

Как подчеркнул политик, на текущий момент в стране нет никого, кто мог бы проводить позитивную для Украины политику, поэтому ее будущее могут определить США и Британия, которые имеют рычаги управления государством.

Ранее политический обозреватель и блогер Анатолий Шарий уличил Зеленского в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации. В публикации он привел скриншоты из видео таролога в TikTok, под которым были собраны однотипные комментарии в поддержку украинского президента, больше напоминающие закупленных ботов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

    Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

    74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

    Измаил подвергся массированной атаке дронов

    Уровень бедности в России изменился

    В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

    Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

    В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

    Ночную борьбу мобильных огневых групп с дронами ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости