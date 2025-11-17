Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: США начали подыскивать замену Зеленскому

Администрация США в Вашингтоне занимается активным поиском кандидатуры украинского лидера на замену Владимиру Зеленскому. Об этом в своем Telegram-канале рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В публикации он написал, что обладает информацией о беседах в Соединенных Штатах с политиками, представляющими киевский истеблишмент. С ними ведутся разговоры о наиболее подходящей фигуре, которая может прийти на смену нынешнему президенту Украины.

По словам Азарова, данный факт подтвердил громкий коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг «кошелька Зеленского» — спонсора и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. В прессе его прозвали приближенным к близкому кругу главы Украины.

Впрочем, сейчас пока нелегко спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского, добавил бывший премьер-министр. «Если будут действовать по Конституции, то исполняющим обязанности президента станет глава Рады, сейчас это Стефанчук. Но это тоже личность типа Зеленского, там ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы», — уверяет он.

Как подчеркнул политик, на текущий момент в стране нет никого, кто мог бы проводить позитивную для Украины политику, поэтому ее будущее могут определить США и Британия, которые имеют рычаги управления государством.

Ранее политический обозреватель и блогер Анатолий Шарий уличил Зеленского в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации. В публикации он привел скриншоты из видео таролога в TikTok, под которым были собраны однотипные комментарии в поддержку украинского президента, больше напоминающие закупленных ботов.