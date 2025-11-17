Мир
Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

Суд приговорил экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину к смертной казни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Суд Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности при подавлении массовых беспорядков летом 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе судебного разбирательства прокуроры сообщили о наличии доказательств того, что Хасина лично отдала приказ применить огнестрельное оружие для подавления студенческих волнений. При этом в отчете ООН по итогам протестов сообщалось о 1400 погибших демонстрантах и тысячах раненых.

Хасина еще до оглашения вердикта отвергла все обвинения и усомнилась в беспристрастности суда, заявив, что обвинительный приговор был «предрешен заранее». В настоящее время экс-премьер находится в Индии, куда она бежала в августе прошлого года в разгар антиправительственных выступлений.

