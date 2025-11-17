Мир
Европейский лидер отказался готовиться к войне вслед за ЕС

Орбан: Венгрия не будет следовать за ЕС и переводить экономику на военные рельсы
Виктория Кондратьева
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не будет следовать за Европейским союзом (ЕС) и переводить экономику на военные рельсы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

«В то время, как весь Европейский союз находится на пути к созданию экономической системы военного времени, мы останемся в стороне от этого и будем выстраивать иную экономическую политику», — сказал Орбан.

По его словам, милитаризация экономики призвана позволить другим европейским лидерам укрепить свою власть и сохранить текущий уровень поддержки Украины. Орбан отметил, что их стратегия предполагает выделение 20-25 процентов нового семилетнего бюджета ЕС на нужды украинской армии численностью около миллиона человек.

Ранее венгерский премьер раскритиковал утверждения о возможности нападения России на страны Европы. «Я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они», — сказал он.

