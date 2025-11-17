Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

Сийярто назвал атакой на суверенитет слова Зеленского о нефти из России

Если за словами президента Украины Владимира Зелинского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию последуют действия, власти республики сочтут это атакой на суверенитет страны. Об этом заявил глава МИД Венгрия Петер Сиярто, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что заявление украинского лидера уже являются словесной атакой. «Но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также указал, что пока у власти в Венгрии действующее руководство, ни Брюсселю, ни Киеву не удастся втянуть Будапешт в конфликт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал отчаянными угрозы Зеленского, которые направлены на срыв поставок российских энергоносителей в Венгрию. По мнению Кошковича, такие заявления украинского лидера звучат «крайне безрассудно и отчаянно». Он допустил, что риторика Зеленского впоследствии может стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.