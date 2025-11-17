Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 17 ноября 2025Мир

Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

Сийярто назвал атакой на суверенитет слова Зеленского о нефти из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Если за словами президента Украины Владимира Зелинского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию последуют действия, власти республики сочтут это атакой на суверенитет страны. Об этом заявил глава МИД Венгрия Петер Сиярто, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что заявление украинского лидера уже являются словесной атакой. «Но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также указал, что пока у власти в Венгрии действующее руководство, ни Брюсселю, ни Киеву не удастся втянуть Будапешт в конфликт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал отчаянными угрозы Зеленского, которые направлены на срыв поставок российских энергоносителей в Венгрию. По мнению Кошковича, такие заявления украинского лидера звучат «крайне безрассудно и отчаянно». Он допустил, что риторика Зеленского впоследствии может стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому

    Раскрыта тема Met Gala 2026

    Известную певицу задушили в доме престарелых

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости