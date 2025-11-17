Идею ввести в магазинах полки для предпросрочки оценили

Союз потребителей России: К реализации полок предпросрочки есть вопросы

К инициативе обязать магазины выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие сутки-трое есть вопросы. Так идею ввести полки для предпросрочки оценил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его цитирует НСН.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обязать магазины выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Депутат обосновал идею тем, что россияне покупают продукты с истекающим сроком годности по незнанию.

Представитель Союза потребителей заявил, что предлагаемая мера — избыточная и труднореализуемая и к ней есть вопросы.

«Почему нужно отдельно класть продукты, которые через три дня будут с истекшим сроком годности? У некоторых товаров срок годности всего три дня составляет. Если берем готовые блюда, там максимум сутки или двое. Ранжировать их будет невозможно в таком случае», — объяснил он.

В магазинах сложилась такая практика, что ближе к покупателю выкладывают продукты, у которого меньше срок годности. Это логично, так как нужно продать сначала те продукты, которые были завезены раньше, иначе растут объемы утилизации. Обозначать истекающий срок годности продавцы не обязаны — соответствующих требований в законе нет.

Ранее депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили запретить приготовление еды в магазинах и ее продажу на месте. По их мнению, такие условия способствуют повышенному риску загрязнения пищевых продуктов и увеличению острых кишечных инфекций среди населения. Народные избранники отреагировали, в частности, на случай массового отравления шаурмой, которая продавалась в торговой сети «Николаевский» в Бурятии.

