Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 17 ноября 2025Силовые структуры

В доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы

СК: 2 ножа изъяли из квартиры матери обезглавленного мальчика в Балашихе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Следователи провели осмотр квартиры в Балашихе, где вместе с мамой проживал погибший мальчик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники СК нашли на месте преступления два ножа и изъяли их. Они также провели допросы родственников и соседей.

Останки ребенка были обнаружены в Гольяновском пруду днем 16 ноября. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

Остальные части тела силовики обнаружили на балконе в их квартире в Балашихе. По предварительным данным, с ребенком женщина расправилась не более двух дней назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    «Дорогу смерти» в Курской области сняли на видео

    Одиночкам в России рассказали про лучшие места для отдыха

    Медведчук высказался об одном провале Зеленского

    Жителей российского города предупредили о зеленой воде из крана

    Прогнозы для кризисной российской отрасли ухудшили

    «Последнее мирное лето». Министр обороны Германии дал прогноз о войне НАТО с Россией

    Появилось продолжение истории о признанном по ошибке мертвым участнике СВО

    В России резко выросло производство одного спиртного напитка

    Чиновники ЕС усомнились в способностях Уиткоффа передавать информацию Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости