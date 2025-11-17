В доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы

СК: 2 ножа изъяли из квартиры матери обезглавленного мальчика в Балашихе

Следователи провели осмотр квартиры в Балашихе, где вместе с мамой проживал погибший мальчик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники СК нашли на месте преступления два ножа и изъяли их. Они также провели допросы родственников и соседей.

Останки ребенка были обнаружены в Гольяновском пруду днем 16 ноября. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

Остальные части тела силовики обнаружили на балконе в их квартире в Балашихе. По предварительным данным, с ребенком женщина расправилась не более двух дней назад.

