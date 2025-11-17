Россия
17:40, 17 ноября 2025

Из канала в Петербурге вытащили маленькую девочку

Из Матисова канала Санкт-Петербурга спасли маленькую девочку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Санкт-Петербурге из Матисова канала на юго-западе города спасли маленькую девочку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Причина падения ребенка в воду пока неизвестна. По одной из версий, девочка поскользнулась, когда бежала за собакой. На помощь ей бросилась прохожая, которая прыгнула в канал и вытащила несовершеннолетнюю на берег. Однако затем помощь понадобилась и самой россиянке.

К посту приложено видео, на котором видно, как трое мужчин помогают выбраться на берег спасшей девочку женщине. Также запечатлен и сам ребенок, которого укутали в теплую куртку.

Ранее в Хабаровске поток реки унес 12-летнюю девочку. Ее обнаружили без признаков жизни спустя два дня поисков. Как позже выяснилось, школьница отправилась к воде с компанией и решила искупаться, однако не справилась с течением и начала тонуть.

