Известную певицу задушили в доме престарелых

Известную испанскую артистку Энкарниту Поло задушили в доме престарелых

Испанскую актрису и певицу Энкарниту Поло задушили в доме престарелых. Об этом сообщает местное издание El Caso.

По информации местной полиции, 86-летнюю Поло задушил другой житель дома престарелых в Авиле, где она проживала в течение долгого времени, проходя лечение от рака. Ведется расследование обстоятельств смерти артистки.

Предполагаемый нападавший — восьмидесятилетний мужчина, которого поместили в психиатрическое отделение после инцидента. Энкарнита была звездой испанской поп-сцены 60-х и 70-х годов. Она была известна благодаря хиту «Paco, Paco, Paco».

Ранее стало известно, что актриса Элизабет Франц, известная по ролям в популярных сериалах, ушла из жизни в возрасте 84 лет.