Умерла звезда «Анатомии страсти» Элизабет Франц

Звезда сериала «Анатомия страсти» Элизабет Франц ушла из жизни в возрасте 84 лет

Актриса Элизабет Франц, известная по ролям в популярных сериалах, ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на близких артистки.

По информации источника, Франц умерла 4 ноября, находясь в собственном доме. Причины ее кончины не раскрываются.

Окончив Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, Элизабет работала в различных театрах маленьких городов, в том числе у себя на родине. Самой выдающейся ролью актрисы стала работа в постановке «Смерть коммивояжера» на Бродвее, за которую в 1999 году актриса получила премию «Тони».

Также она была известна своими яркими образами в сериалах «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор», «Закон и порядок», «Судейская коллегия Эми».

