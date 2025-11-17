Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 17 ноября 2025Ценности

Известный актер появился на публике с красным лаком на ногтях

Шведский актер Александр Скарсгард появился на премии с красным лаком на ногтях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный шведский актер Александр Скарсгард в неожиданном образе появился на публике. Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист посетил в Лос-Анджелесе премию Governors Awards, вручаемую за достижения в области кинематографа. Он предстал перед камерами в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и галстуке-бабочке.

При этом звезда фильма «Меланхолия» продемонстрировал маникюр с ярко-красным лаком на ногтях.

Ранее в ноябре 17-летний Нокс Леон Джоли-Питт — сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта — с розовыми волосами пришел на тренировку по тайскому боксу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости