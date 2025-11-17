Ким Кардашьян расплакалась на камеру из-за провала экзамена по юриспруденции

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции, который она провалила. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница опубликовала видео, в котором показала весь процесс подготовки к экзамену и поделилась своими переживаниями. «7 ноября я узнала, что не сдала экзамен. Было обидно, но это еще не конец. Эта мечта слишком много значит для меня, чтобы от нее отказываться, поэтому я буду продолжать учиться, пока не добьюсь своего», — подписала она ролик, набравший 1,3 миллиона лайков.

Так, знаменитость объяснила, что в течение двух недель готовилась к написанию эссе и тесту, который включает в себя 200 вопросов с вариантами ответов. По ее словам, из-за тщательной работы с репетиторами ей начали сниться сны о самом экзамене. Однако усталость взяла вверх над стремлением Кардашьян. «Каждый раз, когда я чувствую, что на шаг впереди, что-то пытается меня остановить. Мне кажется, что мой мозг вот-вот взорвется, а мне еще так много предстоит сделать», — призналась бизнесвумен, расплакавшись на камеру.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян перед сдачей экзамена обратилась к экстрасенсам.