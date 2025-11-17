Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 17 ноября 2025Мир

Китай обострил конфликт с Японией

NYT: Китай отправил корабли к Японии для патрулирования около спорных островов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Xinhua / Global Look Press

Китай обострил свою дипломатическую вражду с Японией, отправив корабли береговой охраны для патрулирования около спорных островов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Береговая охрана Китая заявила, что некоторые ее корабли патрулируют воды необитаемых островов, известных как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Они находятся под контролем Японии, но на них также претендует и Китай. Эти острова расположены к северу от самых западных островов Японии и недалеко от Тайваня», — говорится в материале.

Кроме того, Министерство образования Китая предупредило китайских студентов о необходимости «тщательно планировать» свою учебу в Японии. В ведомстве отметили, что риски для безопасности растут, поскольку в последнее время в отношении китайских граждан были совершены преступления.

Как отмечает издание, эскалация произошла после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

Ранее стало известно, что мнения японцев о возможном использовании права на коллективную самооборону в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе разделились почти поровну. 48,8 процента японцев поддержали право на самооборону при кризисе на Тайване, в противников этой меры оказалось немного меньше — 44,2 процента респондентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости