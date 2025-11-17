Китай обострил конфликт с Японией

NYT: Китай отправил корабли к Японии для патрулирования около спорных островов

Китай обострил свою дипломатическую вражду с Японией, отправив корабли береговой охраны для патрулирования около спорных островов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Береговая охрана Китая заявила, что некоторые ее корабли патрулируют воды необитаемых островов, известных как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Они находятся под контролем Японии, но на них также претендует и Китай. Эти острова расположены к северу от самых западных островов Японии и недалеко от Тайваня», — говорится в материале.

Кроме того, Министерство образования Китая предупредило китайских студентов о необходимости «тщательно планировать» свою учебу в Японии. В ведомстве отметили, что риски для безопасности растут, поскольку в последнее время в отношении китайских граждан были совершены преступления.

Как отмечает издание, эскалация произошла после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

Ранее стало известно, что мнения японцев о возможном использовании права на коллективную самооборону в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе разделились почти поровну. 48,8 процента японцев поддержали право на самооборону при кризисе на Тайване, в противников этой меры оказалось немного меньше — 44,2 процента респондентов.