Коломойский сравнил соратников Зеленского с мафией

Коломойский сравнил окружение Зеленского и бежавшего с Украины Миндича с мафией

Окружение президента Украины Владимира Зеленского, включая его бизнес-партнера Тимура Миндича, сбежавшего из страны и подозреваемого в хищениях, можно сравнить с мафией. С таким сравнением выступил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в зале суда, видео публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Бедный Тимурчик, попал как кур в ощип. Ну это только начало. (...) Кстати, в Италии "общак" — это один из признаков мафии», — высказался бизнесмен.

Коломойский прокомментировал коррупционный скандал из-за хищений в украинской энергетике с участием Миндича и заявил, что из-за него «весь мир стоит на ушах». Бизнесмен также упомянул опубликованный Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины разговор между Миндичем и бывшим советником и бизнес-партнером Зеленского Сергеем Шефиром о необходимости заплатить из «общака» залог для освобождения бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова.

Ранее Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего с Украины Миндича. По его мнению, «кошельку» Зеленского не хватило бы интеллектуальных способностей для разработки каких-либо сложных коррупционных схем.