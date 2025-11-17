Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 17 ноября 2025Бывший СССР

Коломойский сравнил соратников Зеленского с мафией

Коломойский сравнил окружение Зеленского и бежавшего с Украины Миндича с мафией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Окружение президента Украины Владимира Зеленского, включая его бизнес-партнера Тимура Миндича, сбежавшего из страны и подозреваемого в хищениях, можно сравнить с мафией. С таким сравнением выступил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в зале суда, видео публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Бедный Тимурчик, попал как кур в ощип. Ну это только начало. (...) Кстати, в Италии "общак" — это один из признаков мафии», — высказался бизнесмен.

Коломойский прокомментировал коррупционный скандал из-за хищений в украинской энергетике с участием Миндича и заявил, что из-за него «весь мир стоит на ушах». Бизнесмен также упомянул опубликованный Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины разговор между Миндичем и бывшим советником и бизнес-партнером Зеленского Сергеем Шефиром о необходимости заплатить из «общака» залог для освобождения бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова.

Ранее Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего с Украины Миндича. По его мнению, «кошельку» Зеленского не хватило бы интеллектуальных способностей для разработки каких-либо сложных коррупционных схем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Бывший премьер-миллиардер «Миша два процента» оказался в списке террористов

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку с названием страны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости