Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Индийский министр перед началом переговоров заявил, что стороны обсудят международную обстановку и локальные военные конфликта. «Это включает украинский конфликт, Ближний Восток, Афганистан и другие [региональные вопросы]», — сказал Джайшанкар.

Лавров, в свою очередь, напомнил, что через три недели в Нью-Дели ожидается российско-индийский саммит. «Ваш визит как нельзя своевременен», — отметил дипломат.

