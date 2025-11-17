Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Индийский министр перед началом переговоров заявил, что стороны обсудят международную обстановку и локальные военные конфликта. «Это включает украинский конфликт, Ближний Восток, Афганистан и другие [региональные вопросы]», — сказал Джайшанкар.

Лавров, в свою очередь, напомнил, что через три недели в Нью-Дели ожидается российско-индийский саммит. «Ваш визит как нельзя своевременен», — отметил дипломат.