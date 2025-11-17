Москвичам пообещали необычный ноябрь

Гидрометцентр: После потепления в столице похолодает

Москвичей ждет необычная ноябрьская погода: после резкого потепления во вторник, 18 ноября, температура вновь опустится. Прогнозом погоды поделились синоптики Гидрометцентра России.

Благодаря потоку средиземноморского воздуха температура днем во вторник повысится до плюс 7-12 градусов по области и до плюс 7-9 градусов в Москве. День будет не только теплым, но и дождливым и ветреным, с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру температура будет понижаться и дождь будет переходить в мокрый снег. Затем похолодает, однако температура все равно окажется немного выше климатической нормы.

В среду, 19 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, в Москве от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 4 до плюс 1. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков, в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами гололедица.

В четверг, 20 ноября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 3-1 градуса, по области от минус 5 до 0. Днем в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

В пятницу, 21 ноября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью от минус 5 до 0 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов, ветер южный 3-8 метров в секунду. В субботу, 22 ноября, с приближением очередного циклона будет облачно, осадки, ночью от минус 1 до плюс 4, днем 0-5 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон.