Москву накроет мощный снежный циклон

Синоптик Ильин: 24 ноября Москву накроет снежный циклон

В начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон. Об этом жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает RT.

Южный циклон с большими запасами осадков ожидается 24 ноября. «На уже подмерзшую к тому времени почву выпадет 10-15 сантиметров снега. Местами по области при порывах ветра до 11-16 метров в секунду закружит метель», — рассказал Ильин.

Специалист добавил, что в северных районах Московской области в понедельник столбики термометров днем опустятся до минус трех-пяти градусов, а в южных — до нуля градусов. В Москве ночью ожидается минус два-три градуса, днем — от нуля до минус двух градусов.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Режим будет действовать до вечера 17 ноября.