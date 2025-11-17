Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 17 ноября 2025Экономика

Москву накроет мощный снежный циклон

Синоптик Ильин: 24 ноября Москву накроет снежный циклон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон. Об этом жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает RT.

Южный циклон с большими запасами осадков ожидается 24 ноября. «На уже подмерзшую к тому времени почву выпадет 10-15 сантиметров снега. Местами по области при порывах ветра до 11-16 метров в секунду закружит метель», — рассказал Ильин.

Специалист добавил, что в северных районах Московской области в понедельник столбики термометров днем опустятся до минус трех-пяти градусов, а в южных — до нуля градусов. В Москве ночью ожидается минус два-три градуса, днем — от нуля до минус двух градусов.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Режим будет действовать до вечера 17 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости