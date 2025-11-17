Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 17 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасном явлении

Городское хозяйство: Утром 17 ноября на Москву обрушатся дождь и гололедица
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Утром в понедельник, 17 ноября, на Москву обрушатся дождь и гололедица. Об опасном явлении предупреждает жителей столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь», — отметили авторы публикации. Осадки могут налипать на деревья и провода, а на дорогах возникнет гололедица — в связи с этим жителей Москвы призвали быть внимательными при выходе на улицу.

Водителям рекомендовали снизить скорость, не совершать опасных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

Ранее жителям Москвы и области пообещали потепление. Воздух в самой столице днем прогреется до плюс 3-5 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до плюс 1-6 градусов. На этом фоне на регион могут обрушиться дожди со снегом, на дорогах возникнет гололедица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости