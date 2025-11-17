Москвичей предупредили об опасном явлении

Городское хозяйство: Утром 17 ноября на Москву обрушатся дождь и гололедица

Утром в понедельник, 17 ноября, на Москву обрушатся дождь и гололедица. Об опасном явлении предупреждает жителей столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь», — отметили авторы публикации. Осадки могут налипать на деревья и провода, а на дорогах возникнет гололедица — в связи с этим жителей Москвы призвали быть внимательными при выходе на улицу.

Водителям рекомендовали снизить скорость, не совершать опасных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

Ранее жителям Москвы и области пообещали потепление. Воздух в самой столице днем прогреется до плюс 3-5 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до плюс 1-6 градусов. На этом фоне на регион могут обрушиться дожди со снегом, на дорогах возникнет гололедица.