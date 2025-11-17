Экономика
Москвичей призвали помочь птицам пережить холод

Орнитолог Черновая: Начинать подкармливать птиц лучше всего с первых морозов
Елизавета Городищева
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Начинать подкармливать птиц лучше всего с первых морозов или даже раньше, так как в природе уже заметно сократилось количество доступной пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала орнитолог Евгения Черновая.

Она отметила, что птицы быстро привыкают к кормушкам, поэтому важно не оставлять кормушку пустой, особенно в морозные дни, иначе птицы могут не найти корм. Для подкормки подойдут нежареные подсолнечные семечки, различные зерна (просо, овес, пшеница), сушеные ягоды, несоленое сало и кусочки сливочного масла. Можно приготовить лакомство, залив семечки растопленным салом и повесив замороженным.

Птиц, таких как воробьи, синицы, снегири, полезно подкармливать травами, вареными яйцами, а вороны предпочитают животный жир: сало лучше крепить на проволоку, чтобы птицы не смогли его утащить.﻿

Специалист отметила, что синицы обычно первыми находят кормушки и оповещают других птиц. Воробьи более осторожны и появляются позже, когда убеждаются в безопасности.﻿

Ранее синоптики пообещали москвичам потепление в понедельник, 17 ноября. На фоне снега с дождем днем температура воздуха поднимется до плюс 3-5 градусов. Во вторник, 18 ноября, днем потеплеет до плюс 8-10 градусов.

