Экономика
15:54, 17 ноября 2025Экономика

Москву зальет дождями

Гидрометцентр: В московском регионе пройдут сильные осадки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В московском регионе во вторник, 18 ноября, пройдут сильные осадки. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра.

В Московской области пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ожидается сильный дождь.

В ближайшие дни в Центральном и на юге Северо-Западного регионов, а затем и в северо-восточной части Европейской территории России из-за циклона ожидаются осадки, местами сильные, местами ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке в отдельных районах гололедные явления и метели при порывах ветра до 18-23 метров в секунду. К четвергу, 20 ноября, в Центрально-Черноземном и на юге Приволжского регионах прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах туман.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во вторник, 18 ноября, в Москве потеплеет до плюс 11 градусов.

