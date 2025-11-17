Экономика
14:28, 17 ноября 2025Экономика

Москвичей призвали не ждать зимы

Синоптик Шувалов: 18 ноября в Москве потеплеет до плюс 11 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во вторник, 18 ноября, в Москве потеплеет до плюс 11 градусов. Не ждать зимы в ближайшее время призвал жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Синоптик ожидает дождливую погоду. «В переходной фазе может быть мокрый снег в ночь на вторник. Не исключены, но с не очень высокой вероятностью, ледяные дожди», — рассказал Шувалов и добавил, что в течение недели будут резкие скачки атмосферного давления. В ночь на вторник оно будет на уровне 730 миллиметров ртутного столба, в среду повысится до 745 миллиметров, а к концу недели — до 750 миллиметров ртутного столба.

18 ноября дневная температура в Москве вырастет до плюс 7-9 градусов Цельсия, а в области — до плюс 10-11 градусов. «Все это будет сопровождаться сильным ветром. К вечеру вторника температура понизится до плюс 2-3 градусов Цельсия, а в ночь на среду — до нуля — минус 5 градусов», — заключил Шувалов.

Ранее жителей Москвы предупредили о мокром снеге и гололедице, которые обрушатся на регион 17 ноября.

