Мостовой рассказал о договорном матче «Спартака» в Японии

Футболист Мостовой рассказал о договорном матче «Спартака» в Японии в 1991 году
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о договорном матче московского «Спартака» в Японии в 1991 году. Интервью доступно на странице подкаста Cappuccino&Catenaccio во ВКонтакте.

Мостовой вспомнил, что молодым игрокам не сообщили, что по договоренности выигрывать было нельзя, а опытные футболисты прямо просили их не атаковать ворота соперников.​ Он отметил, что поездка в Японию была организована всего за три дня до важного полуфинала, главным образом ради солидных премиальных.

Мостовой добавил, что для советских спортсменов возможность выезда за границу ассоциировалась преимущественно с материальной выгодой: за игру в Японии футболисты получили многочисленные подарки и бытовую технику.

По словам Мостового, именно один из старших партнеров по команде остановил его во время матча, когда игрок попытался пробить по воротам, предупредив, что выигрывать нельзя. Сам Мостовой в тот момент не понял причин подобного запрета, а детали договорного характера игры стали ясны только позже, уже в процессе обсуждения среди игроков и руководства.

