19:34, 17 ноября 2025Из жизни

Мужчина попытался пересечь границу с редкими попугаями в трусах

Контрабандист попытался провезти через границу двух попугаев, спрятав их в трусы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: U.S. attorney's office for the Southern District of California

Гражданин США попытался контрабандой перенести редких птиц через американо-мексиканскую границу. Об этом сообщает New York Post.

35-летний Джесси Агус Мартинес, ранее замеченный в незаконном ввозе птиц в США, 23 октября попытался пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Отай-Меса. Сотрудники пограничной службы заметили подозрительную выпуклость в области паха Мартинеса. При досмотре у мужчины в трусах обнаружили двух птиц в мешочках. Это оказались оранжеволобые аратинги, которых контрабандист усыпил специальными препаратами и спрятал себе в нижнее белье. Он рассчитывал тайно провезти попугаев в страну.

Птицы, считающиеся исчезающим видом с 2005 года, были доставлены в карантинный центр министерства сельского хозяйства для обследования. Мартинесу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов (около 20,3 миллиона рублей) за контрабанду, поскольку ввезенные без карантина попугаи могли стать переносчиками опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую двухлетнего ребенка в чемодане. Ребенка обнаружили благодаря бдительному пассажиру автобуса, который заметил, что чемодан шевелится.

