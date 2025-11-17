Мужчина попытался пересечь границу с редкими попугаями в трусах

Контрабандист попытался провезти через границу двух попугаев, спрятав их в трусы

Гражданин США попытался контрабандой перенести редких птиц через американо-мексиканскую границу. Об этом сообщает New York Post.

35-летний Джесси Агус Мартинес, ранее замеченный в незаконном ввозе птиц в США, 23 октября попытался пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Отай-Меса. Сотрудники пограничной службы заметили подозрительную выпуклость в области паха Мартинеса. При досмотре у мужчины в трусах обнаружили двух птиц в мешочках. Это оказались оранжеволобые аратинги, которых контрабандист усыпил специальными препаратами и спрятал себе в нижнее белье. Он рассчитывал тайно провезти попугаев в страну.

Птицы, считающиеся исчезающим видом с 2005 года, были доставлены в карантинный центр министерства сельского хозяйства для обследования. Мартинесу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов (около 20,3 миллиона рублей) за контрабанду, поскольку ввезенные без карантина попугаи могли стать переносчиками опасных заболеваний.

