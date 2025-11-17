Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 17 ноября 2025Силовые структуры

МВД отреагировало на информацию о пачке денег со взрывчаткой в Подмосковье

МВД опровергло информацию о деньгах со взрывчаткой на улице в Солнечногорске
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Информация о том, что в Солнечногорске Московской области обнаружили пачку денег со взрывным устройством, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, сообщения о найденных на улице деньгах поступили в полицию 14 ноября. На место выехали правоохранители, они установили, что купюры являются сувенирными, а опасных предметов рядом с ними и в них не было.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре в подмосковном Красногорске. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы. Бомба была начинена поражающими элементами в виде металлических фрагментов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Бывший премьер-миллиардер «Миша два процента» оказался в списке террористов

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку с названием страны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости