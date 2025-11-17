На Западе спрогнозировали реакцию ЕС на коррупционный скандал на Украине

Дотком: ЕС сошлется на коррупционный скандал, чтобы больше не помогать Украине

Европейский союз (ЕС) и Международный валютный фонд (МВФ) используют коррупционный скандал на Украине как повод для прекращения помощи Киеву. Такую реакцию ЕС спрогнозировал основатель файлообменника MegaUpload Ким Дотком в соцсети Х.

Он напомнил, что базирующаяся в Бельгии Euroclear пригрозила «засудить» ЕС в случае присвоения российских активов, а соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич спешно покинул страну.

«МВФ и ЕС используют антикоррупционное расследование и побег одного из партнеров Зеленского в Израиль, чтобы больше не отправлять деньги на Украину. Это конец», — написал он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял реакцию западных изданий на информацию о коррупции в окружении Зеленского. «Financial Times обвиняет в распространении "прокремлевской пропаганды" и "дезинформации" об Украине», — написал он.