Народный артист России пожаловался на заработок в годы СССР

Певец Юрий Антонов заявил о маленьком заработке во времена СССР
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Юрий Антонов рассказал о своем заработке в годы СССР. Его цитирует «Абзац».

Исполнитель хита «Поверь в мечту» сообщил, что заработанных денег не хватало на то, чтобы приобрести дорогие музыкальные инструменты. Антонов пожаловался, что было очень тяжело, поскольку люди получали сколько могли и «были лишены многих радостей».

«Сейчас все сидят по ресторанам. Хорошо, что позволили сидеть каждый день в таких местах», — добавил певец. Он подчеркнул, что во времена СССР «рестораном была кухня».

Ранее Антонов высказался о своем отношении к празднованию Хеллоуина. Артист отметил, что ходит в церковь, поэтому ему не близка тематика, связанная с переодеванием в нечистую силу.

