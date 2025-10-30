Народный артист высказался против празднования Хеллоуина

Певец Юрий Антонов раскритиковал переодевания в нечистую силу на Хеллоуин

Народный артист РСФСР Юрий Антонов высказался о своем отношении к празднованию Хеллоуина. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

По словам певца, он не поддерживает популярный на Западе праздник.

«Я не поддерживаю это. Я человек православный, хожу в церковь, так что вся эта тематика, связанная с переодеванием в нечистую силу, мне неблизка», — сообщил Антонов.

