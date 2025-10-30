Культура
17:21, 30 октября 2025Культура

Народный артист высказался против празднования Хеллоуина

Певец Юрий Антонов раскритиковал переодевания в нечистую силу на Хеллоуин
Андрей Шеньшаков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Народный артист РСФСР Юрий Антонов высказался о своем отношении к празднованию Хеллоуина. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

По словам певца, он не поддерживает популярный на Западе праздник.

«Я не поддерживаю это. Я человек православный, хожу в церковь, так что вся эта тематика, связанная с переодеванием в нечистую силу, мне неблизка», — сообщил Антонов.

Ранее стало известно, что народный артист России певец и композитор Юрий Антонов заявил о желании создать партию, помогающую животным.

