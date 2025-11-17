Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:07, 17 ноября 2025Ценности

Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

Vogue назвал огромные солнцезащитные очки модным трендом на 2026 год
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Редакторы Vogue назвали неожиданный модный тренд на 2026 год. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

По словам журналистов, царивший в фэшн-индустрии минимализм постепенно отходит на второй план. Так, в грядущем году популярными станут огромные солнцезащитные очки, которые скрывают брови и часть лица, создавая футуристический вид.

Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды, в том числе Balenciaga, Saint Laurent, Givenchy и Celine. При этом указанные аксессуары стали рассматриваться как центральная, а не второстепенная часть образа.

Ранее в ноябре редакторы Vogue также назвали самый сексуальный модный тренд современности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    Российские ученые создадут кодекс продления жизни

    Макрон захотел послать мощный сигнал России

    Медведев высказался о сроках завершения СВО

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости