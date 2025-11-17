Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

Vogue назвал огромные солнцезащитные очки модным трендом на 2026 год

Редакторы Vogue назвали неожиданный модный тренд на 2026 год. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

По словам журналистов, царивший в фэшн-индустрии минимализм постепенно отходит на второй план. Так, в грядущем году популярными станут огромные солнцезащитные очки, которые скрывают брови и часть лица, создавая футуристический вид.

Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды, в том числе Balenciaga, Saint Laurent, Givenchy и Celine. При этом указанные аксессуары стали рассматриваться как центральная, а не второстепенная часть образа.

