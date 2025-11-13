Назван самый сексуальный модный тренд

Vogue назвал бюстгальтеры напоказ модным трендом

Редакторы Vogue назвали самый сексуальный модный тренд современности. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, тренд на отсутствие бюстгальтеров в женских образах закончился. В настоящее время особенно актуальным стало демонстрировать бра, выставляя их напоказ.

Так, в нарядах в подобном стиле вышли на подиум манекенщицы на новых шоу известных брендов. Например, модель Dior сочетала бра с прозрачной сетчатой рубашкой, а Dolce & Gabbana — с мини-юбкой, ботфортами и расстегнутой курткой-бомбером. Также в аналогичных образах запечатлели многих знаменитостей. Среди них — манекенщицы Эмили Ратаковски и Роузи Хантингтон-Уайтли, певица Дуа Липа и актриса Марго Робби.

Кроме того, отмечается, что указанный тренд нашел отражение в ставшей популярной эстетике messy girl («неряшливая девушка»).

В октябре сообщалось, что стиль «нелепых девушек» из ситкомов, которые были популярны в 1990-х годах, стал трендом у зумеров.