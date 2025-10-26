Ценности
Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал трендом у молодежи

NYP: Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал модным у зумеров
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: сериал «Друзья»

Стиль «нелепых девушек» из ситкомов, которые были популярны в 1990-х годах, стал трендом у зумеров. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Молодежь принялась повторять образы причудливых персонажей из комедий, в том числе Фиби Буффе из сериала «Друзья», роль которой сыграла Лиза Кудроу, и актрис из шоу «Девочки Гилмор». Отмечается, что блогерши отказываются от неудобной, облегающей и нарочито сексуальной одежды в пользу более расслабленных образов.

В тренде оказались спортивные предметы гардероба, а также комбинезоны и оверсайз-лонгсливы. Кроме того, модными стали укороченные свитера и шерстяные юбки.

В сентябре редактор Lamoda Полина Федотова также назвала россиянам главные тренды осени 2025 года.

