Названо условие для пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор сохранит право россиян на пересдачу одного из предметов ЕГЭ

Право россиян на пересдачу ЕГЭ сохранится в 2026 году. Условие для назначения повторного экзамена назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о пересдаче только одного из предметов ЕГЭ. Возможность расширить количество предметов для пересдачи на данный момент не рассматривается.

«Инициатива [о пересдаче выпускниками одного из предметов ЕГЭ] сохраняется, она теперь на постоянной основе», — пояснил Музаев.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах. По мнению члена комитета ГД по просвещению Анатолия Вассермана, с каждым годом надобности в этом решении все меньше из-за позитивных изменений в системе российского образования.