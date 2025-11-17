Россия
13:34, 17 ноября 2025Россия

Названо условие для пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор сохранит право россиян на пересдачу одного из предметов ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Право россиян на пересдачу ЕГЭ сохранится в 2026 году. Условие для назначения повторного экзамена назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о пересдаче только одного из предметов ЕГЭ. Возможность расширить количество предметов для пересдачи на данный момент не рассматривается.

«Инициатива [о пересдаче выпускниками одного из предметов ЕГЭ] сохраняется, она теперь на постоянной основе», — пояснил Музаев.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах. По мнению члена комитета ГД по просвещению Анатолия Вассермана, с каждым годом надобности в этом решении все меньше из-за позитивных изменений в системе российского образования.

