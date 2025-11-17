Забота о себе
10:34, 17 ноября 2025Забота о себе

Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

Психолог Синтрано: Отсутствие общения указывает на скорый разрыв отношений
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Психолог Сильвия Синтрано заявила, что скорый разрыв отношений можно заподозрить по нескольким признакам. Их она назвала в беседе с изданием Hola.

По словам Синтрано, на скорое расставание указывает чувство облегчения у партнеров, возникающее, когда они на какое-то время разлучены. Также тревожным звонком является отсутствие привязанности и общения в паре.

Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на отсутствие общих планов, участившиеся конфликты без их последующего разрешения и укоренение позиций по тому или иному вопросу настолько, что невозможно найти компромисс. В заключение она добавила, что стоит насторожиться при участившихся фантазиях о новой жизни и наличии ощущения, будто человек не хочет или не может вкладывать больше энергии в попытки решить существующие проблемы.

Ранее психолог Эстер Перель объяснила, почему находящиеся в браке люди изменяют. По ее словам, это происходит, если присутствует чувство одиночества в отношениях.

