Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:46, 17 ноября 2025Культура

Невеста звезды «Реальных пацанов» объяснила перенос свадьбы

Невеста актера Селиванова Александра объяснила перенос свадьбы нехваткой денег
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Невеста актера Владимира Селиванова, известного по роли в «Реальных пацанах», Александра Калмыкова рассказала, почему им пришлось отложить свадьбу. Ее слова передает портал Woman Hit.

Помолвка пары состоялась уже два года назад, когда стало известно о грядущем пополнении. Оказалось, что Владимир и Александра пока копят на предстоящее торжество.

«Мы хотели расписаться непосредственно на свадьбу, когда мы на нее накопим. Потому что есть классная задумка, но реализовать пока не получается. А отдельно расписываться, а потом играть свадьбу через два года — тоже странно», — сообщила она.

Ранее стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался в любви к деревенской жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости