Невеста звезды «Реальных пацанов» объяснила перенос свадьбы

Невеста актера Селиванова Александра объяснила перенос свадьбы нехваткой денег

Невеста актера Владимира Селиванова, известного по роли в «Реальных пацанах», Александра Калмыкова рассказала, почему им пришлось отложить свадьбу. Ее слова передает портал Woman Hit.

Помолвка пары состоялась уже два года назад, когда стало известно о грядущем пополнении. Оказалось, что Владимир и Александра пока копят на предстоящее торжество.

«Мы хотели расписаться непосредственно на свадьбу, когда мы на нее накопим. Потому что есть классная задумка, но реализовать пока не получается. А отдельно расписываться, а потом играть свадьбу через два года — тоже странно», — сообщила она.

Ранее стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался в любви к деревенской жизни.