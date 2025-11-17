Россия
07:41, 17 ноября 2025

Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что наибольшей интенсивности удары достигли в конце минувшей недели. Согласно приведенным им данным, в ночь на 14 ноября средствами противовоздушной обороны было перехвачено 216 дронов.

Еще 130 беспилотников перехватили в ночь на 13 ноября. Атакам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.

Тем временем в ночь на 17 ноября украинские войска выпустили по России всего 36 дронов. При этом под ударом оказались несколько регионов, в том числе удаленные от российско-украинской границы, такие как Ульяновская область.

