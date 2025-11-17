Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 17 ноября 2025Россия

Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников

Минобороны: За ночь в небе над Россией было сбито 36 дронов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За ночь в небе над Россией было сбито 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О налете рассказала пресс-служба Минобороны.

Под ударом оказались сразу несколько регионов. Дроны были сбиты над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями, уточнили в министерстве.

Утром 17 ноября глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке ВСУ атаковать подстанция в Вешкаймском районе. Расстояние от западной границы региона до Украины составляет примерно 800 километров.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении свыше 30 украинских дронов над российскими регионами, треть их них была перехвачена над Курской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости