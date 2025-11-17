Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников

Минобороны: За ночь в небе над Россией было сбито 36 дронов ВСУ

За ночь в небе над Россией было сбито 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О налете рассказала пресс-служба Минобороны.

Под ударом оказались сразу несколько регионов. Дроны были сбиты над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями, уточнили в министерстве.

Утром 17 ноября глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке ВСУ атаковать подстанция в Вешкаймском районе. Расстояние от западной границы региона до Украины составляет примерно 800 километров.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении свыше 30 украинских дронов над российскими регионами, треть их них была перехвачена над Курской областью.