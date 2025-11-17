Операция по задержанию порочащего честь российского офицера мужчины попала на видео

В Петербрурге ФСБ задержала мужчину по делу о распространении фейков о ВС России

В Санкт-Петербурге операция по задержанию 35-летнего местного жителя, порочащего честь и достоинство российского офицера, попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

На видео показано, как вооруженные правоохранители выламывают дверь квартиры фигуранта, кладут его на пол и надевают ему наручники. Он рассказал, что пошел на поводу у эмоций, в содеянном признался и раскаялся.

По данным правоохранителей, он распространял в интернете для неограниченного круга лиц заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в рамках проводимой специальной военной операции (СВО).

Ему предъявлено обвинение по трем эпизодам. Сейчас фигурант арестован.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке присяжные заседатели признали зампредседателя Приморского отделения партии «Яблоко» виновной в реабилитации нацизма.