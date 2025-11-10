Силовые структуры
Зампред «Яблока» в российском регионе получит срок за публикацию

Присяжные признали зампреда «Яблока» Приморья виновной в реабилитации нацизма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владивостоке присяжные заседатели признали зампредседателя Приморского отделения партии «Яблоко» виновной в реабилитации нацизма. Ее ждет приговор. Об этом «Ленте.ру» рассказали в краевой прокуратуре.

Речь идет о 56-летней Марине Железняковой, ставшей фигуранткой дела о реабилитации нацизма из-за опубликованного в мае 2021 года поздравительного поста в честь 9 Мая. Присяжные сочли доказанным факт публикации подсудимой в мессенджере на своем канале ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

На основании вердикта присяжных судья огласит обвинительный приговор с назначением наказания.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест историка-иноагента Тамары Эйдельман, в отношении которой возбуждены два уголовных дела. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по обвинению в двух эпизодах, подпадающих под действие статей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

    Все новости