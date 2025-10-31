Российский суд выдал санкцию на арест рассуждавшего об СССР историка

Суд Москвы заочно арестовал историка Эйдельман по уголовному делу

Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест историка-иноагента Тамары Эйдельман, в отношении которой возбуждены два уголовных дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по обвинению в двух эпизодах, подпадающих под действие статей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

Основанием для расследования стали рассуждения историка в авторской программе о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах, содержащих негативные высказывания. Запись была выложена 5 мая 2024 года, а 8 июля того же года Эйдельман сделала пост в соцсети с фейковой информацией о Российской армии.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который историку назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.