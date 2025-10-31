Силовые структуры
17:27, 31 октября 2025Силовые структуры

Российский суд выдал санкцию на арест рассуждавшего об СССР историка

Суд Москвы заочно арестовал историка Эйдельман по уголовному делу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест историка-иноагента Тамары Эйдельман, в отношении которой возбуждены два уголовных дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по обвинению в двух эпизодах, подпадающих под действие статей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

Основанием для расследования стали рассуждения историка в авторской программе о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах, содержащих негативные высказывания. Запись была выложена 5 мая 2024 года, а 8 июля того же года Эйдельман сделала пост в соцсети с фейковой информацией о Российской армии.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который историку назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

