Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

Украинца заочно осудили в России за отправку в «Бессмертный полк» данных нациста

В Москве суд заочно приговорил 23-летнего украинца Михаила Пуха к 4,5 года колонии общего режима за отправку данных нациста на сайт «Бессмертного полка». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Молодого человека признали виновным в преступлении по статье о реабилитации нацизма. Установлено, что в мае 2021 года он, будучи на Украине, со своей страницы в соцсети оформил заявку на сайте «Бессмертный полк — онлайн». В ней он указал информацию о нацистском преступнике, представив его борцом с фашистами.

Пух находится в розыске. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что танкист Вооруженных сил Украины получил 17 лет за терроризм в Курской области.