Танкист ВСУ получил 17 лет за терроризм в Курской области

Стрелок танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 47-летний Роман Петровский получил 17 лет колонии по делу о совершении террористического акта группой лиц. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Как установил суд в конце января — начале февраля осужденный с сослуживцами на американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley дважды вторгся в Курскую область и помогал удерживать под вооруженным контролем село Малая Локня Суджанского района. Танкист ВСУ на своей машине активно запугивал мирное население и противодействовал войскам России.

В мае он был задержан российскими военнослужащими вблизи села Кондратовка Сумской области Украины.

Ранее вынесли приговор солдату ВСУ, превращавшему в огневые точки дома жителей Курской области.