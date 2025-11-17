Силовые структуры
17:20, 17 ноября 2025
Силовые структуры

Запугивавший мирных россиян американской боевой машиной боец ВСУ получил срок

Танкист ВСУ получил 17 лет за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Стрелок танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 47-летний Роман Петровский получил 17 лет колонии по делу о совершении террористического акта группой лиц. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Как установил суд в конце января — начале февраля осужденный с сослуживцами на американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley дважды вторгся в Курскую область и помогал удерживать под вооруженным контролем село Малая Локня Суджанского района. Танкист ВСУ на своей машине активно запугивал мирное население и противодействовал войскам России.

В мае он был задержан российскими военнослужащими вблизи села Кондратовка Сумской области Украины.

Ранее вынесли приговор солдату ВСУ, превращавшему в огневые точки дома жителей Курской области.

